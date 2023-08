Wachid Borchashvili: "So etwas passt nicht zu mir"

LINZ. Beim heute beginnenden Judo-Masters in Budapest hätte Wachid Borchashvili wichtige Punkte im Kampf um ein Ticket für Olympia 2024 in Paris holen wollen. Die Vorbereitung auf dieses Turnier war wie immer beinhart, der 24-jährige Marchtrenker fühlte sich in Top-Form, sogar das Kampfgewicht war schon im Lot. Aber dann sind beim finalen Kurztrainingslager im Linzer Olympiazentrum am Dienstagabend die Dinge aus dem Ruder gelaufen.