Vorhang auf für eine neue Basketball-Ära

Es ist nach wie vor österreichischer Spitzen-Basketball und nicht Synchronschwimmen, auch wenn sich die Superliga-Lokalrivalen im Außenauftritt auf einer Welle bewegen. Das Giebelkreuz ist dabei Programm: In Wels sind die Raiffeisen Flyers in der Raiffeisen-Arena zu Hause, im 40 Kilometer entfernten Gmunden ab sofort die Raiffeisen Swans im seit 2022 so titulierten Raiffeisen-Sportpark.