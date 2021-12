Von einem Großereignis zum nächsten

Vom Crowne Plaza Hotel, in dem Österreichs Schwimmer gestern um drei Uhr früh eincheckten, sehen sie auf jene Rennstrecke, wo noch am Sonntag mit dem Herzschlagfinale zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton Formel-1-Geschichte geschrieben wurde. Ein Umstand, der Bernhard Reitshammer nicht sonderlich tangiert. Erstens, weil sich der 27-Jährige aus der Formel 1 nicht viel macht, und zweitens geht es für den ASV-Linz-Athleten und elf weitere österreichische Schwimmer ab morgen im Emirat um Kurzbahn-WM-Medaillen.

Dass sich der gebürtige Tiroler im 25-Meter-Becken besonders wohl fühlt, bewies er erst vor einem Monat, als er in Kazan (Rus) mit Bronze über 100 Meter Lagen den bisher größten Erfolg seiner Karriere feierte. Selbstredend ist, dass zwischen kontinentalen und globalen Titelkämpfen ein Niveauunterschied herrscht. Auch weil einige Top-Athleten – darunter Österreichs Felix Auböck – und sogar ganze Nationen auf die EM verzichteten. Entsprechend hoch hängen die Medaillen nun. "Mit meiner derzeitigen Bestzeit würde ich mir ein Semifinale ausrechnen. Mit einer Verbesserung könnte sich ein Finale ausgehen", sagte Reitshammer, der neben den 100 Meter Lagen (Vorlauf am Samstag) noch über 50 (Montag) sowie 100 Meter Brust (morgen) vom Startsockel springt.

Die WM ist der letzte Akt im bisher ereignisreichsten Jahr seiner Karriere. Nach Olympia, Lang- sowie Kurzbahn-EM ist Abu Dhabi das bereits vierte Großereignis für den Allrounder, der zudem heuer erstmals in der International Swimming League (ISL) mitmischte. "Das war einmal ganz was anderes", schwärmte Reitshammer über die mehrwöchigen Events in Neapel und Eindhoven, bei denen er mit internationalen Stars ein Team bildete. "Schon alleine das Training war hammermäßig, weil man miterlebte, was die Top-Leute anders machen", schilderte der Heeressportler, der sich gute Chancen ausrechnet, bei der Auflage im nächsten Jahr wieder mit dabei zu sein.

Eine trockene Weihnachtszeit

Auch wenn Reitshammer den vollen Terminkalender selbst nicht als zehrend bezeichnet ("Das ist zu negativ behaftet, es hat schließlich viel Spaß gemacht."), freut er sich, wenn nach Abu Dhabi endlich die Zeit kommt, die Akkus wieder aufzuladen. Wie er das macht? "Ich fahre heim nach Tirol und werde eine Zeit lang einmal nicht ins Wasser gehen." Dafür möchte er alte Schulfreunde treffen und so ein bisschen den Winter genießen. Ganz ohne Sport hält es Reitshammer jedoch nicht aus, weshalb er einige Langlaufrunden ziehen wird. Das soll dann auch schon ein wenig die Grundlage für die kommende Saison schaffen, die mit der WM im Mai in Fukuoka ihren Höhepunkt hat.

Vier Oberösterreicher stehen im WM-Aufgebot:

Zwölf österreichische Schwimmer gehen bei der von morgen bis Dienstag stattfindenden Kurzbahn-WM in Abu Dhabi an den Start. Darunter sind mit Cornelia Pammer (USC Traun), Lena Kreundl, Simon Bucher und Bernhard Reitshammer (alle ASV Linz) vier Oberösterreicher. Als aussichtsreichster Medaillenkandidat gilt der Niederösterreicher Felix Auböck (SU Mödling), der über 200 sowie 400 Meter Freistil antritt. Darüber hinaus sind Claudia Hufnagl (USC Graz), Caroline Pilhatsch (AT Graz), Lena Grabowski (SU Neusiedl), Lena Opatril (SC Innsbruck), Nina Gangl (SU Mödling), Christopher Rothbauer (SVS Schwechat) und Heiko Gigler (SV Spittal) im Einsatz. Die Finalsessions (15 Uhr MEZ) werden in ORF Sport + übertragen.