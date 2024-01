Stocksport erlebte nur eine "halbe" Revolution: "Versuche, die Gräben zuzuschütten"

Oberösterreichs Stocksportverband hat einen neuen Präsidenten: Auf Herbert Nömaier folgt sein bisheriger Vize Werner Stadler, das ist das Ergebnis einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Donnerstag in Linz-Kleinmünchen. Diese war einberufen worden, nachdem eine Gruppe unzufriedener Vereine einen Misstrauensantrag gegen den Verbandsvorstand eingebracht hatte. "Der Vorstand erfüllt die ihm nach den Vereinsstatuten zukommenden Aufgaben nicht", hieß es in darin als Begründung. Der