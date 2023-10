Thomas Muster: Botschafter, Entertainer, Koch-Champion, Thiem-Kritiker

Grundsätzlich macht sich Thomas Muster, Österreichs bis dato einzige Nummer eins der Tennis-Weltrangliste und Gewinner der French Open 1995 in Paris, in der Öffentlichkeit eher rar. Wenn aber die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle über die Bühne gehen, führt am 56-jährigen Steirer kein Weg vorbei.