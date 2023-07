Thiems Hoffnung auf den Return: "Kitzbühel hat mir schon viel gegeben"

Der Wilde Kaiser ließ sich am Montag zur Mittagszeit die Sonne aufs Gestein scheinen, unten in Kitzbühel im "Champions Club" saß Österreichs in der Weltrangliste tief gefallener Tennis-König Dominic Thiem neben Saison-Aufsteiger Sebastian Ofner und versuchte, gute Miene zum heuer bislang wenig erfolgreichen Spiel zu machen. Dem einstigen Weltranglisten-Dritten und US-Open-Champion von 2020 geht es nach wie vor noch nicht so leicht von der Hand wie erhofft.