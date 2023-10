Dominic Thiem stürzt ab, bleibt aber Optimist

Dominic Thiem reist mit einem ambivalenten Gefühl zu seinem Tennis-Heimspiel bei den Erste Bank Open 500 in die Wiener Stadthalle, wo er am Dienstag zum ersten Mal aufschlagen wird. Der 30-jährige Lichtenwörther hat sich bei der Generalprobe in Antwerpen in einem Match der vergebenen Chancen gegen Yannick Hanfmann (D) im Achtelfinale verabschiedet, er verliert 70 Punkte und zehn Plätze in der Weltrangliste und scheint nur noch auf Position 96 auf.