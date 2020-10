Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem hat sich ohne Satzverlust für das Viertelfinale der Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle qualifiziert. Der Titelverteidiger ließ dem chilenischen Weltranglisten-22. Cristian Garin nicht den Funken einer Chance und behielt in nur 66 Minuten mit 6:3, 6:2 die Oberhand. Der "Dominator" gab sein Service kein einziges Mal ab. In dieser Tonart darf es weitergehen.