Dominic Thiem gibt sich keiner Illusion hin

Gemessen an der Weltrangliste sind Sebastian Ofner (Nr. 47) und Dominic Thiem (Nr. 91) aktuell Österreichs beste Tennisspieler, doch das Jahr 2024 verläuft für beide ziemlich durchwachsen. Ofner, der mit einem Semifinaleinzug in Hongkong Anfang Jänner verheißungsvoll gestartet ist, reist mit einer ATP-Bilanz von 7:11 Siegen zum ersten Sandplatz-Highlight dieser Saison, dem Masters 1000 in Monte Carlo, wo der 27-jährige Steirer seinen Platz im Hauptbewerb (ab Montag) in der Tasche hat.