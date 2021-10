Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem, der in der Weltrangliste auf Position acht abgerutscht ist, kann es kaum erwarten, wieder zum Tennis-Racket zu greifen. Von der medizinischen Abteilung bekam der US-Open-Champion von 2020 grünes Licht, das lädierte rechte Handgelenk hält, eine Operation bleibt dem 28-jährigen Lichtenwörther, der sich am 22. Juni auf Mallorca einen Einriss in Sehnenscheide und Kapsel zugezogen hat, erspart. Ein Comeback bei den Australian Open in Melbourne (8. bis 21.