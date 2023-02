Tabuthema Menstruation: "Keiner will darüber sprechen"

Als US-Skistar Mikaela Shiffrin vor zwei Wochen nach ihrem Sieg beim Riesentorlauf am Kronplatz ihre Periode in einem TV-Interview zur Sprache bringen wollte, zeigte auch der Übersetzungsfehler des Journalisten in der Eile der Live-Übertragung, der den "monthly cycle" mit "monatlichem Radfahren" verwechselte, dass eine Diskussion nur schwer in Gang kommt. So ist es auch im Tennis.