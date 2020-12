Mit einem 97:84-Auswärtssieg in Klosterneuburg löste die Truppe vom Traunsee die Niederösterreicher an der Spitze ab. Bei den Gmundnern war diesmal wieder Daniel Dolenc mit von der Partie, der beim 67:79 am Sonntag in Wien noch wegen Fieber gefehlt hatte – nur ein Infekt, hatten Corona-Tests Entwarnung gegeben. Ebenfalls siegreich waren die Raiffeisen Flyers Wels, die sich bei Schlusslicht Traiskirchen mit 80:69 keine Blöße gaben. Jarvis Ray war mit 23 Punkten Topscorer der Partie.