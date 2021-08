Roger Federer hat sich in einer unerfreulichen Videobotschaft mit feuchten Augen an seine Fans gewandt. Das, was der 40-jährige, 20-malige Grand-Slam-Triumphator zu verkünden hatte, klang fast wie ein Abgesang auf Raten. Die Hoffnung, den Superstar der Tennisszene noch einmal auf der Tour erleben zu dürfen, ist auf ein Minimum gesunken.