So sehen Linzer Handball-Größen das Wunder von Mannheim

Die rund 30-köpfige Delegation des HC Linz AG in Mannheim

"Als einigermaßen Sportinteressierter kommt man daran nicht vorbei. Wahnsinn, was da abgeht! Das müssen wir nützen. Es geht darum, die Kinder zum Sport und die Fans in unsere Hallen zu bringen", betonte HC-Linz-AG-Manager Uwe Schneider, selbst ehemaliger Junioren-Nationalspieler, der mit einer rund 30-köpfigen Delegation aus Oberösterreich zwei EURO-Matches (gegen Rumänien und Kroatien) in der Mannheimer SAP-Arena besucht hat. Rot-weiß-rote Fahnen inklusive.