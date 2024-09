Silber! "Flo" hat seine Mission erfüllt

Job erledigt, Mission erfüllt. So nüchtern brachte gestern Triathlet Florian Brungraber sein Rennen bei den Paralympics in Paris auf den Punkt. Dass hinter der klar strukturierten Denkweise des Projektleiters für Kraftwerksbau auch ein Mensch mit Emotionen steckt, wurde dann aber doch noch sichtbar. Bei der Frage, wie groß der Druck gewesen sei, in Paris zu "liefern", fand der Mühlviertler zunächst keine Worte, da gingen ein paar Tränen auf die Reise.