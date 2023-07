David Alaba ist bis Sommer 2026 an Real Madrid gebunden.

Dominic Thiem hat in seiner Tennis-Karriere allein 29,666 Millionen US-Dollar an Preisgeld gewonnen und abseits davon lukrative Sponsorverträge mit der Bank Austria und Red Bull abgeschlossen. Trotzdem ist der Weltranglisten-91. und ehemalige US-Open-Champion nicht (mehr) der rot-weiß-rote Topverdiener in der Sportszene.