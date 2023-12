LINZ. Am 25. Februar fertigte der HC Linz AG in der Handball-Liga die HSG Graz 42:31 ab. So ein Ergebnis würde das Team um Kapitän Christian Kislinger auch heute (19 Uhr) gegen Steaua Bukarest in der SMS Kleinmünchen mit Handkuss nehmen. Denn es würde den Aufstieg in das Achtelfinale des European Cups bedeuten.