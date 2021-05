Sehnsucht nach der guten alten Zeit

Seit 2014 hat Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem ohne Unterbrechung an seinem "Lieblingsturnier", den French Open, teilgenommen. Vor seinem achten Antreten bei dem am Sonntag beginnenden Grand-Slam-Klassiker fällt der Blick in den Rückspiegel erfreulich aus. Er steht damit im Widerspruch zu den jüngsten Auftritten auf der ATP-Tour. In Rom war der 27-jährige Lichtenwörther im Achtelfinale gescheitert, bei der Generalprobe in Lyon blieb er sieglos. "Was mir fehlt, ist Selbstvertrauen.