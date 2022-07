"Das ist immer mehr der Thiem, den wir von früher kennen", sagt Alexander Antonitsch, Turnierdirektor des heute startenden Generali Open in Kitzbühel. Bevor Österreichs Tennis-Star in der Heimat aufschlägt, verlängerte er gestern seinen Aufenthalt in der Schweizer Höhenluft. Mit einem souveränen 6:4, 6:3 über den Peruaner Juan Pablo Varillas zog er ins Gstaad-Halbfinale ein, wo er nun auf Matteo Berrettini trifft.