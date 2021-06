Roger Federer zieht die Notbremse

Der 20-fache Grand-Slam-Champion Roger Federer verlässt seine vielleicht letzten French Open in Paris ungeschlagen, aber traurig. Rein sportlich hat es der bald 40-jährige Schweizer Tennis-Star in die zweite Turnierwoche geschafft, den in 3:39 Stunden erkämpften Drittrunden-Erfolg über den Deutschen Dominik Koepfer bezahlte er aber teuer.