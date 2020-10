Radsport: Carapaz löste bei Vuelta Roglic an der Spitze ab

Titelverteidiger Primoz Roglic (Jumbo) verlor das Rote Trikot des Führenden der Spanien-Radrundfahrt an den Ecuadorianer Richard Carapaz (Ineos), der nun 30 Sekunden vor dem Slowenen liegt. Felix Großschartner (Bora-hansgrohe) verbesserte sich als Etappen-16. auf Gesamtrang sechs, 1:30 Minuten hinter Carapaz.

Den Tagessieg auf den 146 Kilometern in den Pyrenäen holte sich unter schwersten Bedingungen Lokalmatador Ion Izagirre. Der Spanier (Astana) siegte 25 Sekunden vor dem Kanadier Michael Woods und dem Portugiesen Rui Costa.

Carapaz beendete das von Nebel und Dauerregen geprägte Teilstück als Zwölfter und führt nun 18 Sekunden vor dem Briten Hugh Carthy und 20 Sekunden vor dem Iren Daniel Martin. Roglic, der den Sieg bei der diesjährigen Tour de France am vorletzten Tag aus der Hand gegeben hatte, zeigte im 14,6 km langen Schlussanstieg zum ersten Mal in dieser ersten Woche Schwächen und verlor auf Carapaz 43 Sekunden. In der Gesamtwertung fiel er auf Rang vier zurück.

Großschartner kam mit 1:21 Minuten Rückstand noch vor Roglic ins Ziel und machte vor dem Ruhetag am Montag in der Gesamtwertung einen Platz gut.