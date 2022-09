In einem kleinen Hotelzimmer in Brüssel statt im Flieger zur Rad-Weltmeisterschaft nach Australien musste zuletzt Lukas Pöstlberger seiner Dinge harren. Der Schwanenstädter findet sich nach einer ohnehin durchwachsenen Saison nun mit einem positiven Coronabefund in Quarantäne einmal mehr am Boden der Tatsachen wieder. Doch gestern sickerten am Rande der Titelkämpfe in "Down Under" gute Nachrichten durch.