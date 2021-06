"Ohne Friedinger wäre der Verband schon lange zahlungsunfähig"

"Ich mache kein Hehl daraus, dass das nicht spurlos an mir vorübergegangen ist", sagte Hans Friedinger geknickt. Mit 16:25 Stimmen hatte der Katsdorfer bei der Generalversammlung des Tischtennis-Verbands (ÖTTV) am Samstag in St. Pölten den Kürzeren gezogen, weshalb der 80-Jährige nach sieben Jahren an der Spitze von Wolfgang Gotschke als Präsident abgelöst wurde.