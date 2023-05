ÖOC-Machtkampf: Platzverweis für den Schiedsrichter

Man möge endlich das "Gemeinsame in den Mittelpunkt stellen und nicht den Kampf um den Machterhalt". Nein, dieser Appell von Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler galt am Donnerstagabend im Casino Zögernitz in Wien-Döbling nicht der SPÖ, sondern dem Österreichischen Olympischen Comité (ÖOC), das beim Sommerfest von "Sport Austria" (vormals BSO) das Thema Nummer eins war.