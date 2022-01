Oberösterreichs Sport-Geschehen leidet längst unter dem "Long-Covid-Syndrom". Die sich nun rasant ausbreitende Omikron-Variante dürfte den Spielbetrieb in den Ligen sowie Veranstaltungen in den kommenden Wochen einmal mehr empfindlich stören. Man muss damit rechnen, dass der Spielraum für das Sportwesen in naher Zukunft per Verordnung eher eingeschränkt als gelockert werden wird. Schon jetzt ist man sehr nahe am "Nichts-geht-mehr"-Modus.