Oberösterreich macht die Tempoarbeit

Es ist alles angerichtet. Fein säuberlich ist er bereits gereinigt, der steile Hohlweg die Ortschaft Aichberg hinauf. Am Sonntag herrscht dort wieder Ausnahmezustand, wenn sich bei mehreren Überfahrten wie so oft in der Vergangenheit der Bundesliga-Straßenauftakt der heimischen Radelite entscheiden wird. In Leonding und Umgebung kommt am Sonntag (ab 11 Uhr) traditionell die heimische Saison wieder in die Gänge. Und einmal mehr wird dies zur Leistungsschau des oberösterreichischen Verbandes.