Ein Bierchen war der Lohn für die Europacup-Helden

Jubel, Trubel, Heiterkeit: Der HC Linz AG zog in Griechenland in die 3. Runde des European Cups ein.

Heute Nachmittag sind die Handball-Europacup-Helden des HC Linz AG, die den Krimi gegen PAOK Saloniki nach einem turbulenten 25:25-Remis in Griechenland mit dem Gesamtscore von 52:51 für sich entschieden hatten, wohl behalten in der Heimat angekommen. Zeit zum Feiern bleibt nicht, die Aufstiegsprämie war ein Bierchen pro Mann auf Klubkosten, anschließend richtete sich der Fokus bereits auf das Liga-Match am Mittwoch (19.30 Uhr) in der SportMS Kleinmünchen gegen Krems. Zuvor erfolgt am Dienstag