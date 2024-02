Nächster Nackenschlag für Linz: Torhüter Kaiper am Knie operiert

Auf der von der EM ausgelösten Handball-Euphorie ein wenig mitzusurfen – das war eigentlich der Plan des HC Linz AG für das erste Frühjahrs-Heimspiel morgen gegen Tabellenführer Schwaz (19.30 Uhr). Lesen Sie auch: Was bringt der Handball-Hype dem HC Linz? Nun herrscht in Linz aber eher Frust statt Lust: Torhüter Florian Kaiper musste sich gestern einer Arthroskopie am Knie unterziehen. "Zwei Tage davor hat sein Knie im Training wieder gezwickt", spricht Trainer Milan Vunjak von