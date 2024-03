"Klosterneuburg ist das Top-Team der Liga, aber wir haben sie in dieser Saison schon zwei Mal geschlagen. Mehr Motivation braucht es nicht", sagt Christian von Fintel, der Kapitän der Raiffeisen Flyers Wels, die am Karfreitag (19 Uhr) in der Platzierungsrunde beim Spitzenreiter gastieren. Im Erfolgsfall würde sich der Rückstand der auf Rang vier klassierten Messestädter auf zwei Punkte reduzieren.