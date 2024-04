Jurij Rodionov siegte bei der Challenger-Premiere 2022 in Mauthausen.

Während die Vorbereitungen auf die 3. SKE Danube Upper Austria Open, ein Herren-Challenger der Kategorie 100 in Mauthausen (5. bis 12. Mai), auf Hochtouren laufen, bemühen sich Österreichs Damen im portugiesischen Oeiras in der Europa-Afrika-Zone I des Billie Jean King Cups um den Vorstoß in die Play-offs. Vorerst mit Erfolg.