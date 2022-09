Zuschauer, die in den Wechselzonen beziehungsweise im Ziel des Dolomitenmanns in Lienz die total erschöpften Athleten umjubeln und bewundern, hören oft, wie jemand das Gelübde "Einmal und nie wieder" stöhnt. Und trotzdem muss der Veranstalter Jahr für Jahr Starter ablehnen, weil bei diesem Extremsportbewerb nicht viel mehr als hundert Viererteams dabei sein können. Auch bei der 35. Dolomitenmann-Auflage am kommenden Samstag ist das Starterfeld bummvoll.