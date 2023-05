Manager Wilczynski: "Es hat diesen Super-GAU bei Westwien gebraucht"

Die Ausgangslage vor der am Sonntag (19.05 Uhr in ORF Sport Plus) in Maria Enzersdorf beginnenden "Best of 3"-Finalserie zwischen Westwien und dem HC Linz AG ist eine außergewöhnliche: Auf der einen Seite die Linzer Handballer, die nach Jahren des Abstiegskampfs überraschend um ihren ersten Meistertitel seit 1996 spielen, auf der anderen mit Westwien ein weiterer Traditionsverein, den es nach dieser Saison in dieser Form nicht mehr geben wird. Vor zwei Monaten hatte Manager Konrad Wilczynski