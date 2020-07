Auch wenn das Leichtathletik-Highlight am Samstag in Andorf Josko Laufmeeting heißt, ist dessen größtes Aushängeschild mit Lukas Weißhaidinger kein Läufer. Aufgewachsen in der Nachbargemeinde Taufkirchen gehört es für den 28-jährigen Diskuswerfer zum guten Ton, sich daheim zu zeigen.