"Linz trainiert so wenig wie früher ein Zweitligist"

Etwas mehr als zwei Jahre ist es her, dass Handball-Trainer Zoltan Cordas beim HC Linz AG das Handtuch geworfen hat. Ein Abgang, der nach wie vor am 58-Jährigen nagt. Kein Wunder, ist seine Karriere doch eng mit jenem Klub verbunden, für den am Sonntag mit dem Qualirundenauftakt in Graz der Kampf gegen den Abstieg in die finale Phase geht.