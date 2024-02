Linz-Ehrengast Ana Ivanovic: Ein Leben im Scheinwerferlicht

An Energie mangelt es Ana Ivanovic, der ehemaligen Nummer eins der Tennis-Welt und zweimaligen Linz-Triumphatorin, nicht. Als die 36-jährige Serbin, die mit dem deutschen Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger (39) verheiratet ist und drei Söhne hat, am Samstagnachmittag in Hörsching landete, war das der Beginn eines wahren Terminmarathons für den "Special Guest" des Upper Austria Ladies.