Heute in einem Monat werden bei den Sommerspielen in Tokio bereits die ersten Olympia-Medaillen vergeben. Nichtsdestoweniger steht nach wie vor nicht fest, wie Österreichs Aufgebot aussehen wird. Stand gestern waren 73 Athleten für die 32. Sommerspiele der Neuzeit fix qualifiziert – zum Vergleich: Vor fünf Jahren in Rio waren es deren 71.