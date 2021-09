Kein Stein blieb auf dem anderen

Bei den Handballern des HC Linz AG fühlt es sich vor dem Saisonstart am Samstag gegen die Fivers in Wien-Margareten nach einem Neustart an. Wieder einmal. 2019 war der siebenfache Meister dem Abstieg nämlich erst in letzter Sekunde entgangen, 2020 folgte der coronabedingte Saisonabbruch, ehe das Schlusslicht im vergangenen Frühjahr nur von der Liga-Erweiterung von zehn auf zwölf Klubs "gerettet" wurde.