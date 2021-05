Um die Eindrücke seines gestrigen EM-Debüts in Budapest richtig zu verarbeiten, hatte Martin Espernberger wenig Zeit. Nur Stunden nach seinem 30. Platz über 200 Meter Delfin (2:01,17 Minuten) drückte der 17-Jährige schon wieder die Schulbank – zumindest virtuell. Seit 2019 besucht der Linzer die Bolles School in Jacksonville. So ermöglichen es die sechs Stunden Zeitverschiebung zu Florida, dass sich die Schulstunden – wenn man so will – "live" ausgehen.