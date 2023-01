Novak Djokovic ist nicht mehr Persona non grata in Australien, sondern ein Jahr nach dem Aufsehen erregenden Gerichtsverfahren mit Ausweisung aus dem Land wegen fehlender Corona-Schutzimpfung mit offenen Armen aufgenommen worden. "Ich fühle mich nicht mehr als Bösewicht der Welt, das war ich nämlich. Ich habe nicht vergessen, was 2022 passiert ist", sagte der 35-jährige Serbe, der nach seinem zehnten Titel beim Tennis-Grand-Slam-Event in Melbourne greift.