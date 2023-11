Heim-EM: Alle zahlen mit, nur die Stadt Linz weigert sich

"Ich hoffe, dass ich das Wunder noch einmal schaffe." Beim Ausblick auf die im Oktober 2024 stattfindenden Tischtennis-Europameisterschaften in Linz fühlte sich Sofia Polcanova zurückerinnert, an jene vergangenes Jahr in München. Lesen Sie auch: Gugl-Indoor in Linz abgesagt - Hallenbelag ist zu alt Mit Einzel- und Doppel-Gold hatte die nunmehr 29-Jährige das Highlight ihrer Karriere erlebt. Ausgerechnet in ihrer Heimatstadt Linz auf die Titelverteidigung loszugehen, "ist eine Ehre", sagte das