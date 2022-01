Die letzten 40 Minuten bei der Handball-EM kosteten Österreichs Team einerseits eine einfachere Aufgabe für die anstehende WM-Qualifikation und andererseits eine Menge Zuversicht. Das 26:29 am Dienstag in Bratislava gegen Belarus war die dritte Niederlage im dritten EM-Spiel, was den enttäuschenden 20. Endrang bedeutete. "Zwei Halbzeiten (die jeweils ersten gegen Deutschland und Belarus; Anm.) in diesen drei Spielen haben wir ordentlich gespielt.