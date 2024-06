Großschartner bläst als Kapitän bei der Österreich-Rundfahrt zum Angriff

In 25 Tagen wird die 73. Österreich-Radrundfahrt am 2. Juli mit einem Prolog in St. Pölten starten, die internationale Besetzung kann sich auch heuer beim letztes Jahr wieder belebten Klassiker sehen lassen. Das Salz in der Suppe sind seit jeher aber die heimischen Fahrer und Teams, die um die Gunst mitmischen. Wie die OÖN erfuhren, hat man nun mit Felix Großschartner sogar einen dabei, der mit seiner Klasse durchaus um den Sieg mitfahren kann.