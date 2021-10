"Ich freue mich schon sehr auf Linz und hoffe, euch dort alle zu sehen." US-Open-Triumphatorin Emma Raducanu hat ihrer Vorfreude auf das Upper Austria Ladies, das von 6. bis 12. November in der TipsArena über die Bühne gehen wird, in einer herzlichen Videobotschaft Ausdruck verliehen. Die 18-jährige Britin ist die Attraktion des Events, ihr Antreten nach dem frühen Aus in Indian Wells, wo sie ihre Chancen auf eine Teilnahme an den WTA Finals in Mexiko verspielt hat, so gut wie sicher.