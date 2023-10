Goldmedaille und Moralinjektion für Dominic Thiem

Als ihm der niederländische Sternekoch Sergio Herman am Wochenende in der Küche des In-Lokals "Frites Atelier" im Herzen Antwerpens eine symbolträchtige Goldmedaille umgehängt hatte, war Dominic Thiems Laune noch prächtig gewesen. Der 30-Jährige durfte sich an der belgischen Spezialität, Pommes Frites, versuchen und an der Seite seiner Tennis-Kollegen Stefanos Tsitsipas (Gre), der mit Freundin Paula Badosa (Esp) gekommen war, und Arthur Fils (Fra) diverse Leckerbissen aus der Pfanne zaubern.