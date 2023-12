Für rot-weiß-rote "Traumtänzerinnen" beginnt die WM-Kür

"Utopie" und "Traumtänzerei" waren Schlagworte, die Teamchef Herbert Müller entfuhren, als er nach den Halbfinalchancen der österreichischen Handballerinnen bei der Weltmeisterschaft in Norwegen gefragt wurde. Zu groß sei der Abstand zu Frankreich und Norwegen, so der Deutsche. Die Qualität der Gastgeberinnen hatte die ÖHB-Auswahl schon beim 28:45 in der Vorrunde zu spüren bekommen. Lesen Sie auch: Katarina Pandza im Portrait Wie groß der Abstand zu den Französinnen in Toren ausfällt, wird