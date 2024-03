Für ein Comeback auf der Straße sattelt Pöstlberger aufs Mountainbike um

Lukas Pöstlberger zuletzt in Italien auf dem Moutainbike

Doch von damaligen Erfolgen konnte sich Lukas Pöstlberger für heuer auf einmal nichts mehr kaufen. Der gebürtige Vöcklabrucker, achteinhalb Jahre Auslandsprofi, war bei seinem australischen Team Jayco AlUla nach nur einem Jahr aus dem Rennen und fand für heuer keinen Arbeitgeber mehr in der World Tour. Der 32-Jährige startete zuletzt aber bei einem Mountainbike-Rennen in Italien und will auch sonst auf eher ungewöhnliche Weise zurück ins Peloton finden.