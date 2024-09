Frühwirth tigerte aus dem "Käfig" zu Paralympics-Silber

Lange hatte es am Zeitfahr-Tag bei den Paralympics in Paris am Mittwoch ausgesehen, als würde Österreichs Radteam nicht die erhoffte Rolle des Medaillenlieferanten erfüllen können. Das letzte Ass der sechsköpfigen Mannschaft machte dann aber doch noch den Stich. Thomas Frühwirth, der in der Szene den Ehrentitel "Tiger Tom" trägt, holte im Handbike seine insgesamt vierte paralympische Silbermedaille.