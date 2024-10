Judo-Hochburg Oberösterreich: Nach den zwei Damen- (UJZ Mühlviertel/1., Askö Reichraming/4.) fixierten auch die beiden oberösterreichischen Herren-Erstligisten den Einzug in das am 30. November erstmals in Gmunden stattfindende Final Four, bei dem erstmals beide Geschlechter auf die Matte gehen.