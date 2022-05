"Es waren die schwierigsten Tage meines Lebens", funkte Sabrina Filzmoser in die Heimat, als sie gestern nach der Besteigung des Mount Everest wohlbehalten ins Basislager zurückgekehrt war. Die 41-Jährige war erleichtert, ihr großes Ziel erreicht zu haben. Am 4. März war die zweifache Judo-Europameisterin, die ihre aktive Karriere nach den Sommerspielen in Tokio beendet hat, im indischen Digha auf Meereshöhe gestartet.