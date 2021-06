Fehltritt kostete Zoidl den Heimsieg

Eine lächerliche Sekunde war es, die gestern auf 1406 Metern Seehöhe den Unterschied bei der Oberösterreich-Radrundfahrt machte. Der Franzose Alexis Guerin gewann das Grande Finale mit Bergankunft auf der Hutterer Höss nahe Hinterstoder, während Lokalmatador Riccardo Zoidl (Felbermayr Wels) mit eben diesem Rückstand hinter dem Kapitän des Teams Vorarlberg einrollte. Guerin gereichten die vier Bonussekunden für den Teilstück-Sieg, um den Gewinner von 2013 damit noch in der Gesamtwertung zu überholen. Jonas Rapp (Hrinkow Steyr) wurde am Ende Vierter.

Viele Fans, aber auch heimische Sportgrößen wie Langlauf-Olympiasieger Christian Hoffmann waren gestern zur Mittelstation hinaufgepilgert, einige hatten zuvor beim Jedermann-Rennen wegen der steilen Rampen schon selbst schwitzen müssen. Das finale Teilstück mit dem 9,7 Kilometer langen Scharfrichter im Stodertal bot die erhoffte Spannung bis zum Ende. Guerin, Zoidl, Pawel Cieslik (Voster) sowie der Mann in Gelb, Michal Schlegel (Elkov), machten sich knapp sieben Kilometer vor dem Ende auf den Weg, um sich den Sieg auszufahren. Cieslik und Schlegel, kein Bergspezialist, aber Etappengewinner am Samstag in Oberneukirchen, wurden dann vom Duo abgeschüttelt.

Video: Spannendes Duell bei OÖ-Radrundfahrt

Guerin, wie Zoidl ausgefuchster Profi mit World-Tour-Erfahrung, löste sich von seinem Kontrahenten wenige Meter vor dem Ziel. Es war der entscheidende Moment in der Hitze des Gefechts. "Ich bin mit dem Pedal aufgesessen und hab einige Tritte auslassen müssen", sagte Zoidl. Es sollte sich bitter rächen. Für Guerin, heuer im Winter an Corona erkrankt und dann auch noch mit Schlüsselbeinbruch ausgefallen, fuhr Daumen lutschend allein über die Ziellinie. Der 29-Jährige, im Vorjahr Papa geworden, jubelte am Vatertag auf seine Art und Weise.

Noch am Samstag war er, den Etappentriumph vor Augen, von Schlegel, Zoidl und Co eingeholt worden. "Das ist späte Gerechtigkeit, der Kampf hat sich ausgezahlt", so Guerin, der sich für heuer eigentlich den Sieg bei der (mittlerweile abgesagten) Österreich-Rundfahrt zum Ziel gesetzt hatte.

Doch die OÖ-Tour mit erstmaliger Live-Übertragung war mehr als ein würdiger Ersatz. "Wir sind hier Tuer und keine Jammerer", sagte Verbandschef Paul Resch bereits vor dem Rennen. Wie wahr.

Pernsteiner erneut stark

Auf der ganz obersten Radsport-Bühne ging es am Wochenende ebenfalls hoch her. Der Ecuadorianer Richard Carapaz gewann die Tour de Suisse. Der schon am Freitag offensiv fahrende Hermann Pernsteiner war auch bei der abschließenden Königsetappe über Oberalp-, Lukmanier- und Gotthardpass toll unterwegs. Er wurde erst als letzter verbliebener Ausreißer am Gotthard von der Favoritengruppe eingeholt. Die Etappe ging dann an seinen Bahrain-Teamkollegen Gino Mäder. Heimerfolge gab es für zwei andere Rad-Jungstars. Der vorjährige Tour-Champion Tadej Pogacar siegte bei der Slowenien-Rundfahrt, Remco Evenepoel triumphierte bei der Belgien-Tour.

11. OÖ-Rundfahrt

3. Etappe: Traun - Höss Hinterstoder (126,3 km): 1. Alexis Guerin (Fra/Team Vorarlberg) 3:15:18 Std., 2. Riccardo Zoidl (Ö/Felbermayr Simplon Wels) +1 Sek., 3. Michal Schlegel (Tch/Elkov) +29, 4. Cieslik (Pol/Voster) +38.

2. Etappe: Eferding – Oberneukirchen (142,9 km): 1. Schlegel 3:32:01, 2. Zoidl, 3. Jonas Rapp (D/Hrinkow Steyr), 4. Torjus Sleen (Nor/Uno-X), alle gleiche Zeit.

Endstand nach vier Renntagen: 1. Guerin 10:51:10, 2. Zoidl +1 Sek., 3. Schlegel +18, 4. Rapp +1:08 Min. Gewinner Punktetrikot: Schlegel; Bergtrikot: Immanuel Stark (D/P&S); Nachwuchswertung: Felix Engelhardt (D/Tirol Team).